Nintendo Direct, seguite con noi l'evento con i nuovi giochi per Nintendo Switch!

Nintendo Direct torna questa sera, 17 febbraio 2021, con un nuovo evento di quelli standard da parte della compagnia, come non se ne vedevano praticamente da anni, dunque vi invitiamo a seguirlo con noi in diretta sul nostro canale Twitch a partire dalle ore 22:00.

È passato praticamente un anno e mezzo dall'ultimo Nintendo Direct, nel frattempo abbiamo assistito a vari Mini Direct o Partner Showcase da parte di Nintendo, ma questo è di fatto il primo appuntamento con un Nintendo Direct vero e proprio da più di un anno, dunque l'attesa è ovviamente alle stelle.

Dovremmo probabilmente misurare l'hype, considerando che la compagnia ha già fatto sapere che parte dell'evento sarà dedicato a Super Smash Bros. Ultimate (gioco ormai stranoto) e che il resto si occuperà di giochi in arrivo nella prima metà del 2021, dunque è difficile che possano esserci titoli enormi in arrivo a sorpresa nel giro dei prossimi tre o quattro mesi, ma è davvero difficile fare a meno di avere delle grandi aspettative per questo evento.

D'altra parte, siamo proprio in corrispondenza con il 25esimo anniversario di Zelda e sono state tante le voci di corridoio al riguardo in questi mesi, molte delle quali parlano di possibili rimasterizzazioni in arrivo o collezioni dedicate alla serie come quella recente su una Zelda Collection in uscita. Poco probabile la presenza di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 se davvero si parlerà solo di titoli in arrivo entro la metà del 2021, ma non è detto che non sia possibile un riferimento anche al nuovo peso massimo per Nintendo Switch.

D'altra parte, Nintendo ci ha abituato anche alla possibilità di uscite completamente a sorpresa, come successo di recente con Paper Mario: The Origami King annunciato e lanciato nel giro di pochi mesi, dunque tutto è possibile. Non resta che rinnovare l'invito a seguire con noi questo atteso Nintendo Direct: l'appuntamento è per questa sera a partire dalle ore 22:00 sul canale Twitch di Multiplayer.it insieme a Vincenzo Lettera, con l'evento che partirà poi alle 23:00 e durerà circa 50 minuti, non mancate!

Potete, invece, seguire la live all'interno di questa notizia, nel box dedicato in homepage, sul canale Twitch di Multiplayer.it oppure utilizzando l'app ufficiale per iOS e Android.