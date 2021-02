The Legend of Zelda: nuovo marchio registrato fa pensare a delle rimasterizzazioni

Nintendo ha registrato un nuovo marchio legato alla serie The Legend of Zelda, che fa pensare all'arrivo di edizioni rimasterizzate dei vecchi capitoli. Per inciso, la compagnia ha registrato Phantom Hourglass in Australia, chiaro riferimento a The Legend of Zelda: Phantom Hourglass uscito originariamente su Nintendo DS.

Da lì non è stato difficile desumere che Nintendo potrebbe essere al lavoro su di una raccolta di vecchi The Legend of Zelda rimasterizzati per festeggiare il 35° anniversario della saga, che cadrà il 21 febbraio. Se vogliamo è qualcosa di simile a quanto è stato fatto con Super Mario 3D All-Stars, raccolta pensata per festeggiare l'anniversario di Super Mario Bros.

C'è da notare che proprio nelle ultime ore il giornalista di IGN Adam Bankhurst ha parlato di un Nintendo Direct fissato per il 18 febbraio e dedicato proprio a Zelda, in cui tra i vari annunci dovrebbe esserci quello di una raccolta a tema.

Interessante anche il fatto che ad agosto 2020 Nintendo abbia fatto una registrazione, simile a quella individuata oggi per Phantom Hourglass, per Ocarina of Time. Insomma, qualcosa si sta muovendo. Del resto Nintendo è nota per festeggiare sempre in grande stile gli anniversari delle sue proprietà intellettuali più note, quindi è sicuro che farà qualcosa anche per Link e soci.