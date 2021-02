The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 a fine anno insieme a Nintendo Switch pro

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 uscirà entro la fine dell'anno insieme a Nintendo Switch Pro, almeno stando alle indiscrezioni riportate dal giornalista di IGN Adam Bankhurst, che avrebbe appreso diverse informazioni interessanti sulle presunte prossime mosse di Nintendo.

Il 12 febbraio sarà disponibile Super Mario 3D World + Bowser's Fury che chiuderà il focus della compagnia su Mario e sposterà l'attenzione sul 35° anniversario di The Legend of Zelda. Il 18 febbraio dovrebbe quindi arrivare un Nintendo Direct dedicato ai festeggiamenti di Link e soci, con annunci relativi a The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 e a una raccolta di Zelda classici, sempre per Nintendo Switch.

Ma non solo. Secondo Bankhurst il nuovo Breath of the Wild sarà lanciato insieme a Nintendo Switch Pro (anche se della console non si parlerà durante il Direct), di cui la compagnia giapponese si rifiuta di parlare e che nega categoricamente, ma che il giornalista dà per certa.

Che aggiungere? Speriamo che sia un grande anno per i fan della saga di The Legend of Zelda e che le informazioni riportate siano vere. Se non tutte, almeno una parte.