Valve: sviluppatore gioca a un titolo non annunciato su Discord

Uno sviluppatore di Valve è stato trovato a giocare a un titolo non ancora annunciato sul canale Discord di Artifact. Il gioco in questione si chiamerebbe Citadel (che potrebbe essere semplicemente un nome di lavorazione) e non se ne sa ancora nulla.

Non è chiaro neanche se sia qualcosa di relativo ad Artifact stesso (magari il tanto atteso maxi aggiornamento) o se abbia a che fare con altre proprietà intellettuali di Valve. L'unico dato disponibile è il tempo di gioco dello sviluppatore: 27 minuti.

Naturalmente alla parola "Citadel", in tanti hanno subito pensato ad Half-Life 3. In realtà c'è anche chi ha messo in discussione l'intera storia, dato che sembra strano che uno sviluppatore abbia aggiunto a mano un'applicazione teoricamente segreta a Discord e poi si sia fatto individuare così facilmente su un server pubblico. Le tesi sono due: o stava trollando, o è un teasing in qualche modo voluto, quindi non casuale.