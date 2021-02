Nintendo Direct: prende forza l'indiscrezione sulla presenza della Zelda Collection

Come saprete questa sera 17 febbraio 2021 alle ore 23:00 sarà lanciato un nuovo Nintendo Direct, annunciato ufficialmente nella giornata di ieri. Il semplice fatto che esista ha fatto prender forza alle indiscrezioni riportate qualche giorno fa da Adam Bankhurst di IGN.com, che aveva anticipato con grande precisione la data dell'evento, parlando inoltre di una Zelda Collection.

Molti avevano derubricato come false le informazioni riportate da Bankhurst per il solo fatto che aveva parlato di Nintendo Switch Pro, nuova versione della console smentita qualche giorno fa dal presidente di Nintendo (evidentemente nel mondo c'è ancora qualcuno che si fida delle smentite dei presidenti delle multinazionali).

Bankhurst però si è dimostrato una fonte più che affidabile sulla data del Direct, quindi molti stanno iniziando a considerare probabili anche le sue altre affermazioni, che possiamo ripassare velocemente:

il direct sarà dedicato al 35° anniversario della serie The Legend of Zelda. Sarà quindi annunciata la data d'uscita di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, che dovrebbe arrivare a fine anno insieme a Switch Pro (non nel Direct), e sarà presentata una raccolta di Zelda classici, che dovrebbe essere disponibile da marzo.

Che dire? Solo con gli annunci relativi alla serie Zelda potrebbe essere un gran Direct. Vedremo se ci saranno o se ci sarà anche altro.