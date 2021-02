YouTuber incassa 16.000$ dormendo e lasciandosi svegliare dalle donazioni degli utenti

Cos'è il genio se non riuscire a guadagnare 16.000 dollari semplicemente dormendo? L'impresa è riuscita allo youtuber Asian Andy, che si è lasciato svegliare più volte dal dolce suono delle donazioni dei suoi spettatori.

Durante il suo live stream di sette ore, Andy ha guadagnato 2.300 dollari l'ora senza fare quasi niente. Il funzionamento del tutto è davvero molto semplice da spiegare: lui provava a dormire e gli spettatori spendevano soldi per tenerlo sveglio, ossia pagavano per poter dare ordini alla sua Alexa e farle mettere musica a tutto volume o far suonare un allarme o creare altre fonti di disturbo.

Alcuni spettatori hanno anche provato a farsi dire l'indirizzo di Andy, mentre altri hanno tentato di spaventarlo con vari trucchi, come fargli credere che qualcuno era entrato in casa sua con un coltello. C'è anche chi gli ha lasciato un'annotazione sulla finestra di casa (questa cosa è inquietante davvero, però).

Non riuscire a dormire a causa di gente che paga per tenerti sveglio deve essere un'esperienza strana, compensata però dal gonfiarsi del conto in banca. È proprio vero che toccando i tasti giusti su internet si possono fare soldi davvero con tutto.

In fondo il genio non è anche capire di avere a che fare con un pubblico di menti semplici, cui dare le uniche cose che dimostrano di apprezzare e che possono davvero comprendere?