Diablo 2 Resurrected tra gli annunci della BlizzCon 2021, svelati da un insider

L'insider Kaiser99, considerato più che attendibile sulle cose relative a Blizzard per aver anticipato correttamente gli annunci di Overwatch 2 e Diablo 4, ha pubblicato su Twitter l'elenco di ciò che dovrebbe essere presentato alla BlizzCon 2021, includendo Diablo 2 Resurrected, l'edizione rimasterizzata di uno degli hack & slash più amati di sempre.

L'elenco comprende in realtà diversi elementi interessanti. Leggiamolo:

World of Warcraft: The Burning Crusade Classic (la versione classica dell'espansione del gioco, che dovrebbe legarsi a World of Warcraft Classic).

Diablo II Resurrected (edizione rimasterizzata di Diablo 2)

Nuova espansione di Hearthstone

Data di uscita di Diablo: Immortal, il Diablo mobile

Annunci relativi al mondo mobile (Warcraft Pet Battle Game)

Overwatch 2: nuovi eroei, nuove mappe, un assaggio della storia

Diablo 4: svelate una nuova classe e una nuova area

Naturalmente non trattandosi di una notizia confermata vi invitiamo a prenderla con le molle anche se, come già detto, Kaiser499 viene considerato molto affidabile. Cosa attendersi da un'eventuale edizione rimasterizzata di Diablo 2? Probabilmente qualcosa di simile a quanto fatto con Warcraft III: Reforged, anche se si spera che questa volta non ci siano tutti i problemi che hanno piagato l'edizione rimasterizzata dell'amatissimo strategico in tempo reale.