Nintendo Direct, un leak rivela tutti i giochi che vedremo durante l'evento

Il Nintendo Direct comincerà fra circa un'ora, ma su Reddit è comparso un leak che rivela tutti i giochi che vedremo nel corso dell'evento. La fonte, peraltro, viene ritenuta parecchio attendibile.

Se volete seguire con noi il Nintendo Direct, naturalmente, vi suggeriamo di non continuare la lettura per evitare di rovinarvi la sorpresa. Magari potete tornare qui per una verifica a trasmissione conclusa, che ne dite?

Seguono possibili spoiler sul Nintendo Direct di stasera

Ecco i giochi che, secondo il leak, verranno presentati durante il Nintendo Direct di stasera: