Super Smash Bros. Ultimate: Pyra e Mythra di Xenoblade si uniscono alla lotta

In apertura del Nintendo Direct di stasera, la grande N ha annunciato a sorpresa il nuovo lottatore di Super Smash Bros. Ultimate. Si tratta di Pyra e Mythra, le due protagoniste di Xenoblade Chronicles 2, che si uniranno si uniranno alla lotta.

Si tratta di un personaggio doppio, capace di trasformarsi in qualunque momento nella sua altra versione. Il nuovo personaggio arriverà a marzo. Pyra/Mythra sono incluse nel Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass Vol. 2, che annovera anche Min Min di ARMS, Steve e Alex di Minecraft e Sephiroth della serie FINAL FANTASY VII, oltre a due personaggi non ancora annunciati. Maggiori informazioni sulle mosse di Pyra/Mythra, oltre alla data di uscita, saranno comunicate in futuro.

La presentazione di questo personaggio è avvenuto assolutamente a sorpresa, grazie ad una presentazione fuori dagli schemi che ha portato a pensare che si trattasse di un DLC di Xenoblade Chronicles 2, in realtà si trattava di un nuovo lottatore per il celebre picchiaduro di Nintendo.