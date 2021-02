Outer Wilds per Nintendo Switch annunciato al Direct, uscita in estate 2021

Outer Wilds è stato annunciato ufficialmente per Nintendo Switch durante il Direct di stasera, con uscita fissata all'estate 2021. Il gioco è già disponibile su PC, PS4 e Xbox One.

Non presente nel leak sui giochi del Nintendo Direct, che perde credibilità man mano che passano i minuti, Outer Wilds è un'avventura a base open world sviluppata da Mobius Digital.

Vesti i panni dell'ultima recluta della Spedizione Outer Wilds, un recentissimo programma spaziale a caccia di risposte all'interno di un enigmatico sistema solare in costante mutamento.

Cosa alberga nelle sinistre viscere di Dark Bramble? Chi ha innalzato le rovine aliene sulla Luna? L'eterno loop temporale può essere fermato? Le risposte ti attendono negli anfratti più pericolosi dello spazio.

I pianeti di Outer Wilds pullulano di ambienti segreti che mutano col passare del tempo. Visita una città sotterranea prima che sia inghiottita dalla sabbia o esplora la superficie di un pianeta mentre ti si sgretola sotto i piedi. Su ciascun segreto vigilano ambienti ostili e catastrofi naturali.

Allaccia gli scarponi da trekking, controlla le riserve di ossigeno e preparati ad avventurarti nello spazio. Usa una vasta gamma di congegni unici per esplorare i dintorni, rintraccia misteriosi segnali, decifra antichi alfabeti alieni e arrostisci i marshmallow a puntino.