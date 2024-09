Outer Wilds: Archaeologist Edition in edizione fisica su PS5 ha un grosso problema di contenuti

Outer Wilds: Archaeologist Edition è la nuova edizione onnicomprensiva dell'apprezzata avventura narrativa spaziale di Mobius Digital, o meglio dovrebbe esserlo perché pare che l'edizione fisica della versione PS5 abbia un grosso problema di contenuti che la rende ben poco onnicomprensiva, visto che sembra mancare l'espansione della storia.

L'Archaeologist Edition era molto attesa in quanto destinata a radunare in un'unica soluzione tutti gli elementi usciti anche in seguito al lancio originale, ovvero i contenuti di base più quelli apportati dall'espansione The Echoes of The Eye, elemento molto importante per completare il complesso universo narrativo del gioco.

Sembra però che, a causa di un errore non meglio identificato, l'edizione fisica di Outer Wilds: Archaeologist Edition su PS5 non comprenda l'espansione, penalizzando dunque il titolo e rendendolo sostanzialmente pari a un'edizione standard, in termini di contenuti.