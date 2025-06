È arrivato il momento di recuperarlo: Outer Wilds per PS5 è scontatissimo su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente una promozione molto allettante per tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di giocare questo titolo: Outer Wilds, nella sua versione per PS5, viene messo in sconto lampo del 38% per un costo totale e finale di 24,99€. Puoi acquistarlo tramite questo link o accedendo direttamente alla pagina prodotto cliccando sul box qui sotto: Questa particolare versione, denominata su Amazon "Archaeologist Edition" prevede anche un esclusivo poster pieghevole con una mappa con tutti i pianeti presenti del gioco; realizzato da Ian Jacobson, concept artist di Mobius Digital. Si tratta, dunque, di una versione davvero imperdibile per ogni appassionato e per chi ama collezionare questi pezzi unici.