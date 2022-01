Outer Wilds, la recensione di un piccolo grande capolavoro spaziale!

Il gioco di Mobius Digital ha debuttato nel 2019, ma, nonostante i tre anni sulle spalle, Outer Wilds resta un'opera estremamente importante, una di quelle esperienze fondamentali per capire cosa può essere un videogioco quando è libero da certe gabbie creative. Uno dei primi a sostituire il vecchio game over con dei più moderni loop temporali, Outer Wilds propone audaci scelte di gameplay e un tipo di progressione forse mai visto prima, almeno fino a quando non è arrivato Deathloop.

A volte una mancanza può trasformarsi in una fortuna. Ci riferiamo alla nostra recensione di Outer Wilds che, arrivando con colpevole ritardo, ci da modo di parlarne come non avremmo potuto fare prima di oggi.

Spaceloop

Outer Wilds: l'interno della nostra astronave

Non sappiamo se Arkane abbia preso ispirazione proprio da Outer Wilds, né con questo possibile collegamento sminuire il suo straordinario gioco. In realtà vogliamo provare l'esatto contrario, che chi "disegna" il suo progetto attorno ai loop guadagna l'accesso a nuovi strumenti che consentono nuovi tipi di gameplay, nuovi tipi di sfide e nuove forme di narrazione ipertestuale. Benefici che possiamo riscontrare in Outer Wilds, in Deathloop e probabilmente in tutti gli altri titoli che faranno la stessa scelta. L'esistenza di entrambi i giochi dimostra inoltre che i loop possono essere adottati su larga scala, che non hanno problemi ad adattarsi a ogni genere e a ogni ambientazione.

I loop di Outer Wilds durano ventidue minuti, o fino a quando il protagonista muore. Il gioco inizia ventidue minuti prima che il sistema solare nel quale risediamo collasserà su sé stesso, spazzando via lo spaziotempo in un reset totale e irreversibile. La nostra casa, il nostro villaggio, i nostri amici si trovano tutti in un piccolo pianeta boscoso ben posizionato nello spazio e da lì, proprio quel giorno, in quanto nuove leve dello sgangherato programma spaziale Outer Wilds, partiremo verso le stelle con un'astronave nuova di zecca, almeno per gli standard locali.

Appena usciremo dall'atmosfera del pianeta si assiste a un piccolo e inatteso miracolo che fino a quel momento il giocatore può aver soltanto intuito: il sistema nel quale ci troviamo e dal quale non si può fuggire è in costante movimento, e ogni pianeta influisce sull'altro in una straordinaria sinfonia siderale che però, ben presto, giungerà al termine della sua esistenza.