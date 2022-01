Leggende Pokémon Arceus: trailer di lancio della nuova esclusiva Nintendo Switch

Da oggi Leggende Pokémon Arceus è disponibile nei negozi e nell'eShop di Nintendo Switch e per l'occasione Nintendo ha pubblicato il trailer di lancio della nuova opera di Game Freak, che potrete ammirare nel player qui sopra.

Nel filmato possiamo intravedere alcuni dei Pokémon presenti nel gioco e i vari biomi che compongono la regione di Hisui. Spazio anche al Villaggio Giubilo, la città principale, i Pokémon Regali che ci aiuteranno nell'esplorazione e i pericolosissimi alfa, dei veri e propri boss di cui dovremo placare la collera.

Nel video inoltre vediamo in azione la "Tecnica Rapida" e la "Tecnica Potente", una meccanica di gameplay inedita introdotta proprio in Leggende Pokémon Arceus, che permette di incrementare la potenza di una mossa a discapito della rapidità del Pokémon o al contrario aumentare la priorità nell'ordine dei turni ma infliggendo meno danni.

Se ancora siete indecisi se si tratta del gioco che fa per voi o meno, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Leggende Pokémon: Arceus a cura di Christian Colli, che afferma che si tratta di un "esperimento splendido, ma siamo convinti che tantissimi giocatori rimpiangeranno le caratteristiche più iconiche che Game Freak ha sacrificato nel nuovo approccio esplorativo e single player. Lo sviluppatore nipponico ha imboccato la strada giusta nel tentativo di rinnovare una serie che ne aveva veramente bisogno, e ora deve solo trovare l'equilibrio giusto, ma soprattutto deve fare un deciso passo avanti sul fronte tecnico, perché la direzione artistica non basta più. Se la formula classica vi ha stancato, ma amate ancora i mostriciattoli tascabili di Nintendo, Leggende Pokémon è sicuramente il titolo di cui avete bisogno per rimettervi in pace col mondo di Pikachu e compagnia."

Avete già iniziato il vostro viaggio nelle lande di Hisui? Fatecelo sapere nei commenti.