S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl avrà multiplayer e mod cross-platform dopo il lancio

Considerando la genesi piuttosto complicata, si tratta di elementi che gli sviluppatori hanno reputato meno indispensabili per quanto riguarda il day one sul mercato ma che sono comunque in lavorazione e arriveranno successivamente.

Si tratta di elementi più o meno noti, che non saranno probabilmente disponibili all'uscita del gioco fissata per il 20 novembre e troveranno spazio probabilmente attraverso gli aggiornamenti successivi post-lancio, come era già stato accennato dal team in precedenza.

Da una recente intervista al lead producer di GSC GameWorld, Slava Lukyanenka, e Zakhar Bocharov, arrivano ulteriori informazioni su S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl e in particolare su alcune caratteristiche che dovrebbero arrivare dopo il lancio , come il supporto per ray tracing hardware, multiplayer e mod cross-platform .

Lo sviluppo continuerà dopo il lancio, su alcuni elementi

Il primo è il ray tracing hardware e alcune tecnologie NVIDIA in particolare: come riferito da Lukyanenka, il gioco avrà il ray tracing "software" al lancio, ma è previsto successivamente anche il supporto per la tecnologia più completa a il DLSS di NVIDIA.

Il producer sembra riferirsi a Lumen come caratteristica integrata in Unreal Engine 5, che sarà presente in S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl già all'uscita ovviamente, mentre il supporto a RTX e possibili altre tecnologie arriverà in seguito.

Bocharov ha poi spiegato che le mod cross-platform arriveranno anche queste in un momento successivo all'uscita, forse attraverso Mod.io, come sta già accadendo con la trilogia originale. L'idea è di trovare una soluzione più strutturata per offrire mod in via ufficiale, attraverso Steamworks, Mod.io o sistemi del genere, ma non c'è ancora una decisione definitiva presa al riguardo.

Infine, Bocharov ha confermato che il multiplayer è previsto e arriverà dopo il lancio di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: "Dovrebbe essere un aggiornamento dopo l'uscita", ha spiegato, "Ma per il momento stiamo rendendo il single player il più rifinito possibile. Tutto ciò che è legato al multiplayer probabilmente appartiene alla nostra fase post-lancio, quindi non abbiamo aggiornamenti in merito al momento".

Potete conoscere meglio il gioco nel nostro recente provato di S.T.A.L.K.E.R. 2: Hearth of Chornobyl alla Gamescom 2024, dove il titolo ha fatto veramente un'ottima impressione.