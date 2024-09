Run ‘n’ Gun: un libro su quarant’anni di gente che corre e spara

In una delle loro canzoni più dilanianti, "Running to Stand Still", gli U2 cantavano di come correre disperatamente, a volte, serva unicamente a stare fermi e a non crollare sotto i colpi del destino. Traslato in un contesto molto meno opprimente e preoccupante, è la condizione a cui ci hanno abituato per alcuni decenni i giochi "corri e spara". Potrei confondermi, ma la mia sensazione è che l'etichetta "corri e spara" sia stata utilizzata in maniera discontinua e tutt'altro che frequente dalla stampa di settore italiana. Comunque parliamo di Ghosts'n Goblins (1985) e Metal Slug (1996), giusto per mettere subito in chiaro le due colonne portanti del genere.

Beh, non proprio. Qualcuno potrebbe obiettare che, se c'era da correre e da sparare, è stato Contra di Konami a spiegare al pianeta come si sarebbe dovuto fare. Avete ragione, ma ho una predilezione per le mutande di Sir Arthur, il protagonista del classicissimo di Capcom. Sia l'uno che l'altro, comunque, hanno dimostrato velocemente di aver capito di cosa fossero fatti i giochi corri e spara: di odio verso chi aveva inserito la moneta nel cabinato o aveva premuto Start sul controller di fronte al televisore. La brutalità con cui il genere esigeva un'attenzione maniacale a ogni singolo elemento in movimento e la spietatezza con cui faceva pagare ogni distrazione hanno reso i giochi corri e spara tanto amati quanto detestati. Chi non conosceva a memoria ogni centimetro di ogni livello, aveva ben poche speranze di sopravvivere. Nel tribunale di Gunstar Heroes (1993) o Rolling Thunder (1986) ignorantia iuris non excusat.

Di questo e di molto altro si tratta in Run 'n' Gun: A History of On-Foot Shooters, il nuovo, gigantesco, volume che l'editore inglese Bitmap Books dedica a un pezzetto molto preciso dei videogiochi. Se fosse uno di questi ultimi, Run 'n' Gun: A History of On-Foot Shooters finirebbe tra i tripla-A, tanto ricca e ambiziosa è la sua produzione.