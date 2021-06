Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: dettagli di gameplay sui personaggi svelati

All'E3 2021 Square Enix ha presentato al mondo Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, nuovo gioco di ruolo d'azione in sviluppo presso Team Ninja. L'editore ha anche rilasciato una demo PS5 che, dopo un paio di giorni di blocco, ha permesso ai giocatori di mettere alla prova il gameplay del videogame. Ora, però, emergono nuovi dettagli di gameplay che non erano presenti nella versione di prova, dedicati ai personaggi.

In un'intervista a Weekly Famitsu, poi tradotta in inglese dal sito ufficiale di Square Enix, viene spiegato che i due personaggi che accompagnano il protagonista potranno essere personalizzati. Nella demo di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin questa opzione non era presente, ma nel gioco completo sarà possibile assegnare loro equipaggiamenti e "determinare la loro crescita". Ogni alleato ha certi Job/Classi che gli si addiscono.

Jack, il protagonista di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

Gli alleati avranno delle restrizioni sul tipo di equipaggiamento che può utilizzare, viene spiegato. Viene anche detto che il numero di equipaggiamenti disponibili è molto alto: per ora non sono stati indicati numeri precisi. Jack dovrebbe poter usare ogni tipo di equipaggiamento (legato ai vari Job/Classi). Stranger of Paradise Final Fantasy Origin includerà spadoni, mazze, lance (queste tre apparse nella demo), spade a una mano, asce, tirapugni, pugnali e katane (queste ultime non apparse nella demo). La magia potrà essere usata da altre classi oltre alle due apparse nelle demo: si parla ad esempio del cavaliere e del mago rosso, che possono usare una spada a una mano anche come catalizzatore.

