Metro Exodus Enhanced Edition: il DualSense PS5 "dà a ogni arma un tocco unico"

È finalmente disponibile (anche) su PS5 e Xbox Series X|S Metro Exodus Enhanced Edition, nuova versione dello sparatutto di 4A Games. Questa versione introduce soprattutto novità tecniche, come il ray tracing e prestazioni migliori, ma anche alcune nuove feature come il supporto al DualSense di PS5. Ora, 4A Games ci spiega che il controller "dà a ogni arma un tocco unico".

In un blog post sul PlayStation Blog, 4A Games spiega che "l'avanzato feedback aptico [del DualSense PS5] dà a ogni arma un tocco unico quando si scaricano i colpi, vi è il rinculo, quando si ricarica o quando l'arma si inceppa. I giocatori [di Metro Exodus] sentiranno ogni minima differenza all'interno della stessa classe di armi man mano che adattano e personalizzano le armi usando le meccaniche di creazione e personalizzazione; aggiungere un calcio più pesante per incrementare la stabilità o un soppressore per ridurre il movimento verticale della canna cambia il modo in cui il controller reagisce nelle mani del giocatore."

Metro Exodus Enhanced Edition

Inoltre, viene spiegato che i grilletti adattivi del DualSense PS5 vengono usati per replicare la pressione dell'aria della canna in armi come il Tikhar. Man mano che la pressione dell'arma aumenta, maggiore è la resistenza del grilletto: il giocatore può quindi percepire che il controller reagisce in modo realistico durante gli scontri di Metro Exodus.

Ecco tutti i dettagli sulle novità dell'aggiornamento per PS5 e Xbox Series X|S di Metro Exodus. Vi segnaliamo anche che, secondo le analisi di Digital Foundry, il gioco cala fino a 512p su Xbox Series S.