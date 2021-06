Metro Exodus Enhanced Edition: le novità dell'aggiornamento per PS5 e Xbox Series X|S

Disponibile proprio mentre state leggendo queste righe, 4A Games ha finalmente portato anche su PS5 e Xbox Series X|S tutte le migliorie tecniche e grafiche di Metro Exodus Enhanced Edition, ad appena qualche settimana di distanza dalla distribuzione PC che abbiamo prontamente recensito su queste pagine.

Metro Exodus è uno shooter in prima persona ad ambientazione post-apocalittica focalizzato sulle avventure di Artyom e che funge da sequel diretto di Metro 2033 e Metro Last Light. Ancora una volta ci ritroveremo ad osservare una Russia ridotta in macerie per un devastante bombardamento atomico e dovremo vedercela con sopravvissuti organizzati in fazioni non sempre amichevoli e creature rese mutanti dalle radiazioni.

In attesa di una recensione approfondita e dettagliata che pubblicheremo nei prossimi giorni, abbiamo quindi deciso di indicarvi in questo speciale Metro Exodus Enhanced Edition le novità dell'aggiornamento per PS5 e Xbox Series X e S, così da permettervi di conoscere con una rapida letture, le sue principali feature e innovazioni.