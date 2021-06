Metro Exodus Enhanced Edition su PS5 e Xbox Series X|S da oggi, trailer di lancio

Metro Exodus Enhanced Edition è disponibile a partire da oggi anche su PS5 e Xbox Series X|S, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato da 4A Games.

Lanciato su PC a maggio, Metro Exodus Enhanced Edition introduce tutta una serie di miglioramenti tecnici rispetto all'edizione originale, che sulle console next-gen si traduce in risoluzione, frame rate ed effettistica potenziati.

L'attesissimo aggiornamento di nuova generazione per i possessori di Xbox Series X|S e PlayStation 5 è finalmente arrivato.

Con l'aggiunta del ray tracing, inclusa l'implementazione dell'illuminazione emissiva in ray tracing, delle opzioni per il campo visivo, di framerate e risoluzione più elevati, insieme all'utilizzo di funzionalità hardware come il feedback aptico per gli utenti PlayStation®5 e l'audio spaziale su Xbox.

Questo aggiornamento sarà gratuito per tutti i possessori di Metro Exodus su Xbox One o PS4 (sia su disco che in formato digitale). In più, per gli Spartani in erba che non hanno ancora esplorato il mondo di Metro, la Complete Edition di Metro Exodus è disponibile ora in formato fisico su Xbox One|Xbox Series X e PlayStation 5.

Scopri la bellezza, gli orrori e la storia di Metro come mai prima d'ora su console.