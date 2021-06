Sherlock Holmes Chapter One, un video rivela i travestimenti del personaggio

Sherlock Holmes Chapter One ci consentirà di cambiare l'aspetto del protagonista attraverso una serie di travestimenti, come viene illustrato nel nuovo video diario del gioco.

Dopo il trailer cinematografico dell'IGN Expo 2021, Sherlock Holmes Chapter One torna dunque a mostrarsi con alcune sequenze di gameplay per far luce su alcune delle meccaniche inedite di questo episodio.

"In maniera simile a precedenti titoli di investigazione sviluppati da Frogwares, Chapter One non vi dirà semplicemente quale aspetto assumere e come procurarvi il travestimento: starà ai giocatori capire cosa potrebbe funzionare in base all'osservazione e agli indizi", hanno scritto gli sviluppatori in una nota.

"Seguendo questo ragionamento, un travestimento sbagliato potrebbe avere l'effetto opposto e far spiccare il personaggio in una determinata situazione, anziché consentirgli di confondersi con lo scenario."

Sherlock Holmes Chapter One sarà disponibile nel corso del 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.