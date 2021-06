Sherlock Holmes Chapter One, trailer cinematografico dall'IGN Expo 2021

Il promettente Sherlock Holmes Chapter One, un'avventura esplorativa dedicata ad una giovane versione del detective più famoso del mondo, si è mostrato con un trailer cinematografico per PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC durante l'IGN Expo 2021.

Il gioco di Frogwares, in arrivo nel 2021, parlerà delle origini di Sherlock Holmes, prima della fama, prima di Watson e di tutto quello che abbiamo imparato a conoscere e amare di questo personaggio. Da quanto possiamo vedere, Sherlock Holmes Chapter One è una versione ancora più matura, nonostante l'età del protagonista, dei giochi dello sviluppatore ucraino.

Lo si vede dalla grafica, molto più dettagliata e pulita che in passato, ma anche dalle meccaniche di gioco, apparentemente più rifinite. La speranza è che lo sviluppatore, accantonati i litigi con Nacon per The Sinking City, possa concentrarsi sul suo futuro, riuscendo, finalmente a far sbocciare completamente i suoi giochi.

In questa avventura Sherlock dovrà risolvere un incredibile mistero che avvolge un crimine che si è svolto proprio a pochi passi da casa sua. Riuscirà a risolverlo?