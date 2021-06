Bloodborne: remastered per PS5 e PC in lavorazione, stando a un insider

Secondo l'insider SoulsHunt, la remastered di Bloodborne per PS5 e PC sarebbe in lavorazione. A occuparsene però non sarebbe direttamente FromSoftware, impegnata su altre proprietà intellettuali, tra le quali Elden Ring, ma uno studio terzo, non nominato. Nel progetto non sarebbe coinvolta nemmeno Bluepoint, la software house cui dobbiamo l'ottimo remake di Demon's Souls.

SoulsHunt è un insider che ha ottenuto credito dopo aver svelato con grosso anticipo l'annuncio di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin all'E3 2021, quindi si tende a considerare quantomeno degne di interesse le sue parole.

Notevole il fatto che parli di versioni PS5 (la prima a uscire) e PC (pubblicata dopo qualche tempo), segno che ormai anche le indiscrezioni si sono aggiornate alla nuova filosofia di Sony di apertura al mercato PC.

Come sempre facciamo in questi casi, vi invitiamo a prendere le informazioni riportate con le dovute cautele, in mancanza di conferme ufficiali da parte di sviluppatori e publisher.