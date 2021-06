Haunted Space, l'anteprima dell'E3 2021 del simulatore spaziale italiano

Haunted Space, simulatore spaziale a tinte horror di Italian Games Factory, è tornato a farsi vedere durante l'evento Summer of Gaming 2021 che IGN ha organizzato in occasione di un E3 2021 digitale, ma non privo di sorprese. Nel caso di questo titolo tutto italiano abbiamo già avuto modo di vedere qualcosa a marzo, ma il nuovo trailer dedicato al gameplay mostra in azione alcune delle caratteristiche di un titolo ambizioso in arrivo, in un futuro speriamo non troppo lontano, su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam.

Un progetto ambizioso

Haunted Space

Accolto con evidente entusiasmo dalla platea internazionale, Haunted Space è in sviluppo da parecchio tempo tanto da essere anche passato attraverso un cambio di motore grafico, scivolando da Unity all'Unreal Engine. Si tratta di un progetto ambizioso che mescola un classico simulatore spaziale single player, con tanto di esplorazione libera e commercio attraverso 10 sistemi, con un immaginario da fantascienza horror che include giganteschi mostri spaziali, antichi misteri e sonorità pensate per rimarcare un'atmosfera inquietante che ha portato molti a fare paragoni con Dead Space, con Warhammer 40K e con una serie di pellicole cult che tra ispirazione lovecraftiane e incubi nati dalle oscure profondità si muovono nella stessa corrente.

Ma nel caso di Haunted Space parliamo di azione spaziale concitata, di esplosioni in quantità e di personalizzazione delle astronavi, per un qualcosa che sembra mescolare Descent, FreeSpace e Everspace. Lo si sente e lo si vede chiaramente in un trailer che mostra anche l'illuminazione raytracing, evidente nei riflessi in tempo reale, e un paio di scorci di quei grandi mostri che abbiamo già visto nelle immagini del gioco e che rappresentano una delle peculiarità principali dell'immaginario creato da Italian Games Factory. Questo, però, al fianco di elementi che premono molto agli appassionati di azione spaziale come grandi avamposti, stazioni giganti, navi aliene e grosse corazzate da assaltare alla Star Wars schivando il fuoco di innumerevoli torrette.

Alcune immagini di Haunted Space

Tutto potenziato dai bagliori dell'Unreal Engine oltre che dal raytracing, chiaramente visibile nei riflessi e probabilmente sfruttato anche per le ombre, decisamente convincenti. Il motore del gioco non sembra sembra ambire a una complessità poligonale estrema, ma regala un colpo d'occhi notevole al netto di qualche elemento ancora non del tutto soddisfacente. Alcuni elementi, come le gigantesche creature, sembrano aver bisogno di ancora un po' di lavoro, al pari di effetti come le scie dei missili, ma possiamo aspettarci miglioramenti da un titolo che non ha ancora una data di lancio e che uscirà solo su macchine di nuova generazione.

Guarda quindi al confronto diretto con una generazione di giochi tutta nuova e punta a fare buona figura garantendo il pieno supporto per le nuove tecnologie, a partire dal già menzionato raytracing per arrivare all'audio binaurale. D'altronde quest'ultimo promette da un lato di potenziare la colonna sonora e dall'altro di esaltare l'atmosfera horror del titolo rendendo ben distinguibile ed efficace ogni inquietante suono. Ed è materia importante per un gioco single player che punta sul coinvolgimento emotivo del giocatore in quello che sembra un universo piuttosto ricco.