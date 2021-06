Call of Duty Warzone: Stagione 4, scoperto il bug di una porta che uccide all'istante

Call of Duty Warzone: Stagione 4 è stato lanciato da poco, con una nuova e sostanziosa iniezione di contenuti per il celebre sparatutto battle royale di Activision, ma a quanto pare ci sono anche alcuni problemi da risolvere emersi subito nelle prime ore di gioco, come questo strano bug che riguarda una porta in grado di uccidere istantaneamente i giocatori.

Come abbiamo visto, la Stagione 4 di Call of Duty: Warzone e Black Ops Cold War è stata presentata in trailer in occasione dell'E3 2021, peraltro unica presenza per quanto riguarda la celebre serie di Activision, considerando che il nuovo capitolo, intitolato forse Call of Duty: Vanguard, verrà presentato probabilmente ad un proprio evento specifico.

Sono diverse le novità e gli eventi introdotti con la Stagione 4, fra le quali troviamo finalmente i 120hz anche su PS5, nuovo battle pass e cambiamenti alle armi, ma fra le aggiunte positive si registra anche qualche glitch, evidentemente: come potete vedere a questo indirizzo, alcuni utenti hanno scoperto una porta che uccide.

L'utente Reddit Rxelik ha pubblicato un video nel quale vediamo il bug in azione: se un giocatore tocca la porta, la sua energia piomba subito a zero. Sebbene si tratti di una situazione alquanto bizzarra, può essere un bel problema sul fronte del bilanciamento, dunque il glitch va corretto al più presto. In ogni caso, la questione è già stata segnalata a Raven, il team di sviluppo che si occupa di Call of Duty: Warzone, dunque il bug dovrebbe essere corretto con un prossimo aggiornamento il prima possibile.