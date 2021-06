Laboratorio di Videogiochi: un clone di Minecraft è già stato creato da un utente

Laboratorio di Videogiochi è il nuovo software per Nintendo Switch che consente di costruire videogiochi di vario tipo utilizzando un editor piuttosto intuitivo e alla portata di tutti, ma ovviamente le creazioni possono essere di complessità differente, come dimostra questo convincente clone di Minecraft già creato da un utente.

Disponibile dall'11 giugno, Laboratorio di Videogiochi è più che altro un software con una serie di strumenti all'interno, un game maker che consente, in maniera piuttosto semplice e divertente, di creare diverse esperienze di gioco ovviamente non troppo approfondite. Nella maggior parte dei casi si tratta di abbozzi di generi piuttosto basilari, come il platform, lo sparatutto o il puzzle, ma le possibilità sono infinite se si riesce ad utilizzare al meglio gli strumenti messi a disposizione.

Come dimostrato nel video di GameXplain visibile qui sotto, qualcuno è stato in grado di utilizzare i tool di Laboratorio di Videogiochi per mettere in scena una sorta di Minecraft, riproducendone alcune caratteristiche di base in maniera alquanto convincente.





Ovviamente siamo lontani dalla complessità e vastità del gioco originale di Mojang, ma è già tanto, considerando i mezzi messi a disposizione, che sia stato riprodotto un gioco 3D in soggettiva di questo calibro, con alcune azioni e reazioni tipiche che sembrano provenire veramente dal celebre gioco di esplorazione e raccolta risorse.

Il tutto, inoltre, costruito solo in qualche giorno, visto che il gioco è uscito da poco più di una settimana. Questo non fa altro che far presagire le numerose possibilità che potranno venire fuori da questo titolo su Nintendo Switch, considerando anche come la community della console Nintendo sappia ben sfruttare queste occasioni, come visto anche con Super Mario Maker 2.

Per saperne di più sul "gioco" in questione, se così si può definire, vi rimandiamo alla recensione di Laboratorio di Videogiochi.