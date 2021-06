Ratchet & Clank: Rift Apart fa suonare il DualSense con il feedback aptico

Ratchet & Clank: Rift Apart è protagonista di un particolare easter egg che coinvolge il DualSense di PS5 in questo caso, con gli stessi Insomniac Games che hanno svelato come il controller sia in grado di "suonare" una musica attraverso il feedback aptico in una particolare situazione.

La situazione in questione riguarda l'utilizzo dell'arma Pixelatore potenziata al livello 5, la quale durante il caricamento fa produrre al DualSense una particolare vibrazione che emette di fatto una sorta di melodia. La prova viene mostrata in video proprio da Insomniac Games, all'interno del tweet che potete vedere qui sotto e risulta maggiormente percepibile appoggiando il controller su una superficie in modo da sentire la vibrazione in termini sonori.



D'altra parte non è una cosa così assurda, anzi sembra dipendere effettivamente dal sistema utilizzato da DualSense per creare le vibrazioni: queste sono prodotte da un sistema di voice-coil actuator, chiamati Linear Resonant Actuator, che si attivano con un input a corrente alternata in grado di produrre vibrazioni a frequenze e ampiezze diverse a partire sostanzialmente da onde sonore.

Il controller può trasformare di fatto onde sonore in vibrazioni, cosa che in questo caso viene fatta in maniera piuttosto palese utilizzando una sorta di piccola linea melodica eseguita direttamente attraverso il feedback aptico.

