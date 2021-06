Call of Duty Warzone: la Stagione 4 introduce i 120hz su PS5, già disponibili su Xbox Series X

Raven Software ha rilasciato la patch note della Stagione 4 di Call of Duty Warzone e ha confermato che è stato aggiunto il supporto ai 120 hz su PS5. La feature era già disponibile su Xbox Series X e richiede HDMI 2.1 per poter essere eseguito a 4K. Senza HDMI 2.1, PS5 supporta solo i 1080p a 120 hz.

L'update della Stagione 4 di Call of Duty Warzone introduce tre nuovi punti di interesse, un nuovo veicolo (Dirt Bike) e tre nuovi operatori. Inoltre, include anche quattro nuove armi, e altre due arriveranno più avanti nella stagione. Dozzine di armi e accessori sono stati riequilibrati, così come il bottino e altri dettagli minori. È stato aggiunto l'evento a tempo Ground Fall, che chiede di trovare le stazioni Sat-Link, utili per poter trovare i satelliti caduti in Verdansk che ricompensano con loot e denaro in-game.

Call of Duty: Warzone Stagione 4

Vi ricordiamo che potete vedere un trailer che presenta la Stagione 4 di Call of Duty e mostra i dettagli più interessanti delle novità introdotte con l'aggiornamento.

Abbiamo inoltre già avuto modo di scoprire i dettagli sul peso della Stagione 4 su PC, Xbox e PlayStation di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War.