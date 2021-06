Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 17/6/2021

Si avvicina sempre più l'Amazon Prime Day 2021 che, delineato nel dettaglio in questa pagina, è stato anticipato a giugno per evitare sovrapposizioni con Olimpiadi ed Europei.

Nel frattempo ci dedichiamo agli sconti già attivi che oggi includono uno sconto sensibile per Dragon Quest XI: Echoes Of An Elusive Age in versione PS4, il prezzo più basso per la versione Switch di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III e una miniatura di Watch Dogs Legion, disponibile da qualche giorno a un prezzo ribassato.

La due giorni di sconti si terrà il 21 e 22 giugno e come di consueto è accompagnata da offerte legate ai servizi Prime che trovate in calce alle offerte, assieme a tutti i dettagli sui due eventi musicali pensati per celebrare il Prime Day.

Cosa molto importante, dal 7 al 20 giugno l'acquisto di un prodotto delle piccole e medie imprese (PMI), tra quelli inclusi questa pagina, garantirà un buono da 10 euro da spendere durante il Prime Day.

Offerta Amazon Dragon Quest XI: Echoes Of An Elusive Age - PlayStation 4 [Edizione: Regno Unito] € 26,16 € 23,15 Vedi

Offerta

Offerta Amazon The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (Extracurricular Edition) - Day-One - Nintendo Switch € 59,99 € 31,09 Vedi

Offerta

Offerta Amazon Watch Dogs Legion - Resistance Of London Figurine - Limited - PlayStation 4 € 36,6 € 27,99 Vedi

Offerta

Gli sconti del Prime Day sono ovviamente riservati agli iscritti al servizio Prime. L'iscrizione ha un costo di 36 euro l'anno o di 3,99 euro al mese, ma può essere attivato in prova gratuita per 30 giorni, a patto di non essere già stati iscritti al servizio in precedenza, durante i quali è possibile usufruire degli sconti, compresi quelli del Prime Day, oltre che di consegne gratuite sui prodotti Prime, promozioni dedicate, il servizio base di Music da 2 milioni di brani e Prime Video.

Per celebrare il Prime Day, l'evento Prime Day Show, con protagonisti Billie Eilish, H.E.R. e Kid Cudi, sarà disponibile su Prime Video a partire dal 17 giugno.

Il Prime Day Live italiano, con Gaia e i Pinguini Tattici Nucleari, si terrà invece il 18 giugno alle ore 18:30 sul canale Twitch di Amazon Music Italia e sull'app Amazon Music.

Di seguito le promozioni sui servizi Prime in vista dell'Amazon Prime Day 2021: