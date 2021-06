E3 2021: i 10 annunci più importanti

Dalle atmosfere di Elden Ring alle corse di Forza Horizon 5, dal multiplayer di Halo Infinite al reveal di Starfield, dalla sorpresa di Redfall al sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ecco quelli che sono stati gli annunci migliori dell'E3 2021 .

Quali sono stati i dieci momenti migliori dell'ultimo Electronic Entertainment Expo? La fiera di Los Angeles, tornata quest'anno con un'edizione completamente digitale, non si è risparmiata con reveal e presentazioni, in combinazione con il Summer Game Fest di Geoff Keighley.

Sapevamo che Ubisoft stava lavorando a un ambizioso progetto legato al franchise di Avatar , ma nessuno aveva idea che sarebbe stato presentato con un trailer all'E3 2021. Anche solo per il fatto che questo specifico annuncio non sia stato oggetto di leak, un elemento ormai imprescindibile per quanto concerne gli eventi della casa francese, si merita di entrare in questo elenco.

In uscita il 21 gennaio 2022, Elden Ring promette un interessante mix di meccaniche action RPG soulslike, uno scenario dark fantasy estremamente affascinante e un'ambientazione open world in cui potremo decidere liberamente dove andare e cosa fare, affrontando le tante insidie di un mondo martoriato accompagnati a un comparto tecnico e artistico di alto livello.

Nel caso di Elden Ring si va sul sicuro: il nuovo titolo sviluppato da FromSoftware , che si avvale dell'importante collaborazione di George R.R. Martin per quanto concerne lore, storia e personaggi, era uno dei giochi più attesi dell'E3 2021 e il reveal nel corso del Summer Game Fest non ha deluso le aspettative dei tantissimi fan dello studio giapponese.

La formula di Forza Horizon 5 è quella tradizionale della serie, con una mappa completamente aperta che potremo esplorare liberamente, alla ricerca di eventi da affrontare o semplicemente per il gusto di scoprire i vari biomi e la varietà dei paesaggi, che anche in questo caso cambieranno drammaticamente con il passare delle stagioni e presenteranno luoghi in cui l'incidenza degli agenti atmosferici è più rilevante rispetto ad altri.

Premiato come il gioco più atteso agli E3 2021 Awards, Forza Horizon 5 ha confermato gli ultimi rumor rivelando la location messicana per questo nuovo episodio, che arriverà nei negozi il 9 novembre, ovviamente in esclusiva per le piattaforme Microsoft. Stando a quanto si è visto, i ragazzi di Playground Games hanno fatto davvero un lavoro straordinario!

Microsoft ha mostrato Halo Infinite in azione sia con il comparto single player, con importanti sviluppi sul fronte narrativo rispetto a quanto visto nel precedente episodio, che con il multiplayer, quest'ultimo disponibile con un modulo stand alone e free-to-play. Entrambe le presentazioni hanno decisamente convinto critica e pubblico, aumentando non di poco l'entusiasmo in vista del lancio.

Tutti puntavano su di una rivincita morale per Halo Infinite all'E3 2021, e così è stato: dopo la deludente presentazione dello scorso anno e il clamoroso rinvio , lo sparatutto targato 343 Industries è stato migliorato in maniera sostanziale e si prepara a fare grandissime cose quando arriverà il momento del suo debutto su PC, Xbox Series X|S e Xbox One, questo autunno.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope.

Pur essendo stato clamorosamente rivelato in anticipo da Nintendo, Mario + Rabbids: Sparks of Hope si pone senza dubbio come uno dei migliori annunci dell'E3 2021, nonché un motivo d'orgoglio per la community italiana. Sviluppato da Ubisoft Milan sotto la direzione di Davide Soliani, il sequel in uscita nel 2022 riprende le strepitose meccaniche del primo capitolo per proporci un'esperienza ancora più ricca e divertente.

In compagnia di Mario, Luigi, Peach e dei loro amici Rabbid, il nostro obiettivo in Mario + Rabbids: Sparks of Hope sarà quello di salvare le Scintille, selezionando le unità migliori da un roster di nove personaggi e immergendoci nel gameplay strategico che caratterizza la serie fra attacchi abilmente pianificati, nemici sempre più coriacei e spettacolari abilità speciali.