Rainbow Six: Siege a quota 70 milioni di giocatori, annuncia Ubisoft

Rainbow Six: Siege ha totalizzato finora 70 milioni di giocatori: lo ha rivelato Ubisoft nell'ambito dei risultati finanziari del terzo trimestre fiscale, confermando il successo del gioco.

Esattamente a un anno di distanza dall'annuncio dei 55 milioni di giocatori, Rainbow Six: Siege si conferma dunque un punto di riferimento fra i titoli a base multiplayer competitiva, con particolare riferimento al mondo degli eSport.

Naturalmente i motivi di questa straordinaria popolarità vanno ricercati nel solidissimo supporto post-lancio garantito da Ubisoft, che ha continuato ad aggiornare e arricchire l'esperienza con eventi ed espansioni.

Vanno visti in quest'ottica anche gli upgrade per la versione next-gen di Rainbow Six: Siege per PS5 e Xbox Series X, che consentono al gioco di sfruttare le capacità tecniche delle nuove console.

I numeri di Siege hanno inoltre contribuito in maniera importante affinché Ubisoft potesse stabilire un ulteriore record, quello del maggior numero di giocatori di sempre in un trimestre per la casa francese.

"Il nostro modello si basa per lo più su proprietà intellettuali e asset creati internamente", ha dichiarato Yves Guillemot, CEO di Ubisoft, rivolgendosi agli azionisti.

"Si tratta di un approccio collaudato, che ci ha consentito di costruire uno dei cataloghi più ampi e diversificati, caratterizzato da franchise di successo e la garanzia di un alto valore azionario."