Disney chiude Blue Sky: dite addio ai creatori de L'Era Glaciale

Secondo quanto segnalato da Deadline, Disney ha deciso di chiudere Blue Sky Studios, la divisione dedicata ai prodotti di animazione di 20th Century Fox che ha lavorato a molteplici prodotti, compresa l'amata serie de L'Era Glaciale. Non si tratta di una situazione inaspettata, vista la difficoltà di mantenere attivi molteplici studi di animazione in periodo COVID-19. La chiusura definitiva è fissata per aprile 2021 e il numero di dipendenti che subiranno le conseguenza di questo smantellamento è 450. Disney si impegnerà a riposizionare quante più persone possibili in altri ruoli interni alla compagnia.

Ovviamente la libreria prodotti di Blue Sky e tutte le IP rimarranno parte di Disney. In questo momento è in sviluppo una serie basata sui personaggi de L'Era Glaciale ed è prevista per il rilascio su Disney+. Il regista Patrick Osborne, inoltre, era al lavoro su Nimona, un lungometraggio animato programmato per l'uscita il 14 gennaio 2022. Il film non è però più in produzione e non sarà rilasciato.

In seguito all'acquisizione di Fox da parte di Disney, nell'agosto 2019 il presidente di Walt Disney Animation Studios Andrew Millstein è stato nominato Co-President di Blue Sky Studios insieme a Rob Baird. Entrambi dovrebbero lasciare la propria posizione con la chiusura dello studio, secondo quanto riportato da Deadline.

Il più recente film di Blue Sky è stato Spie sotto copertura ed è stato distribuito da Disney a dicembre 2019. Il film non ha però guadagnato molto e la speranza di trasformarlo in un franchise è sfumata. Il lungometraggio era doppiato da Will Smith e Tom Holland in originale. Blue Sky è stato creato nel 1987, ma solo nel 1998 è entrata nel mondo dell'animazione tramite produzioni interne.

