Spider-Man 3: Tom Holland distrugge le teorie dei fan, niente Spider-verso

Si è parlato più volte del prossimo film dell'Uomo Ragno, per ora noto con il nome non ufficiale di Spider-Man 3. Le voci di corridoio hanno spinto gli appassionati a credere che Marvel e Sony stiano producendo un Spider-verso live action e abbiano pianificato il ritorno degli Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield. Tom Holland, interprete dell'Arrampicamuri del Marvel Cinematic Universe sin dal 2016 (Captain America: Civil War), ha però negato tutto, distruggendo le teorie dei fan.

Parlando con Esquire, Tom Holland ha affermato: "No, no, non saranno presenti nel film. A meno che mi abbiano nascosto questa enorme informazione, ma sarebbe un segreto troppo grande per potermelo tenere nascosto. Esclusa questa eventualità, no. Il film sarà una continuazione degli Spider-Man che abbiamo realizzato fino a oggi". Pare quindi che i due attori non appariranno in Spider-Man 3.

Ovviamente a meno che Tom Holland non stia semplicemente mentendo. Disney, però, è solita cercare di convincere i propri spettatori che certi eventi avranno o non avranno luogo nel film, riservando le sorprese per il momento nel quale il pubblico entra in sala. L'attore, quindi, sarebbe semplicemente stato costretto da contratto a smentire ogni voce riguardo il coinvolgimento di Maguire e Garfield.

Ricordiamo che Maguire ha ricoperto il ruolo di Peter Parker e Spider-Man in Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004) e Spider-Man 3 (2007). Garfield, invece, è stato la star di The Amazing Spider-Man (2012) e The Amazing Spider-Man 2 (2014).

Uno Spider-Man 3 live-action facente parte di uno Spider-verso, però, si legherebbe molto bene con gli eventi più avanzati dell'MCU, soprattutto con Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Per il momento, però, Tom Holland smentisce e questo è tutto ciò che di "ufficiale" conosciamo.

