Eternals: il film Marvel è "enorme e vasto", supererà anche Avengers Endgame

I fan Marvel non vedono l'ora di scoprire in che modo proseguirà la saga cinematografica dedicata ai più grandi supereroi della Terra (e oltre). Eternals è quindi per molti un appuntamento da non perdere. Ora, il capo del Marvel Cinematic Universe Kevin Feige ci dà nuovi motivi per tenere il fiato sospeso. Il dirigente ha infatti tessuto le lodi della regista Chloé Zhao, parlando ai microfoni di Rolling Stone.

Feige spiega infatti che l'idea di Zhao per Eternals sia la migliore che lui abbia mai sentito. Afferma: "Non solo Chloe realizza incredibili piccoli film personali, in uno stile personale e incredibile, ma pensa anche in grandi termini, cosmici direi, il che è perfetto per quello che vogliamo fare. Eternals è una storia enorme e vasta, che si spande su millenni. E lei lo ha capito perfettamente"

Per il momento non sappiamo moltissimo su Eternals. Il film Marvel seguirà un gruppo di alieni antichi che hanno vissuto segretamente sulla Terra per millenni. Verrà ovviamente introdotta una nuova minaccia: i Devianti. Ci aspettiamo di certo grandi cose, soprattutto dopo che Zhao ha affermato che l'obbiettivo è di rendere Eternals migliore di Avengers Endgame.

Eternals sarà anche il primo film MCU ad includere una storia d'amore LGBTQ+, con grande gioia dell'attore Haaz Sleiman che ricopre il ruolo del marito del personaggio di Brian Tyree Henry. Il film potrà contare su moltissimi nomi famosi: Angelina Jolie, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Gemma Chan, Richard Madden, Barry Keoghan, e Kit Harington saranno tutti parte del cast.

Eternals è parte della Fase 4 di Marvel e sarà rilasciato il 5 novembre 2021, a meno di ritardi. Potete vedere Angelina Jolie nei panni di Thena immortalata sul set nella nostra notizia.