The Medium su PC non riesce a tenere i 60fps fissi nemmeno con una RTX 3080

Stando ai test fatti dai redattori del sito DSOG, su PC The Medium non riesce a girare a 60fps fissi nemmeno con una RTX 3080, con la risoluzione impostata a 1080p, il ray tracing spento e la qualità grafica su "High". Evidentemente ha qualche grosso problema di ottimizzazione.

Il sistema usato per testare The Medium è di una potenza ragguardevole, quindi non è possibile che dipenda dall'hardware. Si parla di un Intel i9 9900K, di 16GB di RAM DDR4/3800Mhz e di una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080 Founder's Edition. Il redattore ha usato Windows 10 a 64-bit come sistema operativo e ha aggiornato i driver GeForce all'ultima versione. I requisiti di sistema consigliati dal gioco sono molto inferiori, per dire.

A mostrare la cattiva ottimizzazione ci pensa il fatto che anche staccando effetti molto pesanti come il ray tracing e abbassando la risoluzione, la situazione non migliori quasi per niente. Uno dei problemi più evidenti del gioco è comunque lo stuttering, marcatissimo nonostante sia stato installato su di un SSD 970 PRO NVMe M.2. Si tratta di un fastidio così evidente e presente che scontenterà molto i giocatori PC, ha chiosato il redattore.

Che Bloober Team si sia focalizzato sull'ottimizzazione della versione Xbox e abbia un po' tralasciato quella PC? Probabile, visti che i problemi di cui sopra non si riscontrano né su Xbox Series X, né su Series S, dove però si parla di 60fps.

