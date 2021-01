The Medium: arriva l'analisi tecnica di Digital Foundry

Digital Foundry ha pubblicato il suo video di analisi tecnica di The Medium, la prima esclusive Xbox Series X e S vera e propria, disponibile da subito anche per gli abbonati Xbox Game Pass. Si tratta di una produzione doppia A davvero ben realizzata dal punto di vista grafico.

Su Xbox Series X la risoluzione di rendering oscilla tra i 4K nativi e i 1440p, mentre su Series S l'oscillazione è tra i 1440p e i 900p. L'esplorazione in modalità split screen fa scendere di molto la risoluzione su entrambe le macchine: su Series X fino a 900p e su Series S fino a 648p. Il motivo è semplice: il gioco renderizza entrambe le scene contemporaneamente al massimo dettaglio, quindi era inevitabile che dovesse sacrificare qualcosa in termini di risoluzione. Le alternative sarebbero state tranciare il dettaglio generale, o rinunciare a questa possibilità, snaturando il gioco.

Il ray tracing è supportato solo su PC e Xbox Series X, mentre la versione Series S adotta delle soluzioni più tradizionali, con le ombre renderizzate a una risoluzione più bassa. L'utilizzo della telecamera fissa ha consentito l'utilizzo di molte ombre prerenderizzate, per un impatto visivo notevole.

In generale, Digital Foundry sembra aver gradito moltissimo il gioco e lo consiglia senza riserve come il primo vero titolo next-gen per Xbox Series X e Series S, nonché la migliore opera di Bloober Team.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di The Medium.