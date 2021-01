Final Fantasy 7: il cosplay di Tifa di jessblazecosplay ci fa miagolare

Tifa, da Final Fantasy 7, è un personaggio classico della scena dei cosplay, quindi non è raro vederne qualche reinterpretazione audace che mira a darle un pizzico di originalità, come quella della cosplayer jessblazecosplay, che è una reinterpretazione abbastanza audace del soggetto. In effetti una Tifa gattina è sicuramente quello che ci voleva per rallegrare la giornata dei membri del club degli amici della mano tremula.

Da notare che jessblazecosplay ha approfittato del suo cosplay per lanciare un importante messaggio sociale, scritto nella descrizione della foto: "Spero che abbiate una buona giornata 💜. Ricordatevi di indossare la mascherina, di mantenere la distanza sociale, e di non finire in qualche assembramento. Continuiamo a proteggerci a vicenda e a fare ciò che è giusto. Comportatevi in modo sicuro." Come non apprezzare tanta dedizione a una causa importante come quella di frenare la diffusione della piaga che sta opprimendo il mondo?

Ma ora bando ai messaggi importanti e ammiriamo il cosplay di Tifa in tutta la sua miciosità:

