Metal Gear Solid: il cosplay di Quiet di allyssooonnn colpisce nel segno

Il cosplay di Quiet di allyssooonnn colpisce nel segno. Il personaggio di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain viene rappresentato nei suoi tratti essenziali, ossia con la sua mise di ordinanza con cui sparge terrore nel deserto, ma senza rinunciare alla personalità della cosplayer, che sa qual è il suo punto di forza, quello che il pubblico ama e che probabilmente le frutta abbonamenti su Patreon: il carisma.

Nella foto, Quiet è in posa davanti a un edificio in rovina, probabilmente pronta per un appostamento con il suo fucile di precisione. La luce intorno a lei è calda e soffusa, mentre le sue calze mostrano i segni delle molte battaglie combattute.

