Pokémon: il cosplay di Misty di supersailorvirgo è esplosivo

Pokémon rimane sempre sulla cresta dell'onda anche quando si parla di cosplay, come dimostra questa esplosiva Misty da parte di supersailorvirgo, che reinterpreta la celebre co-protagonista della serie originale in maniera decisamente brillante.

In quanto allenatrice storica della palestra di tipo acqua, la Misty di supersailorvirgo o "Elle" si presenta in atmosfere alquanto estive, con il classico look tradizionale ma dotato di forme decisamente più "piene", vista la conformazione fisica della modella in questione rispetto al modello originale.

Per l'occasione, Elle-Misty si mostra nelle foto accompagnata da un Lapras gonfiabile che la cala ancora di più nel personaggio, opportunamente posizionata su una spiaggia a rimarcare quando l'allenatrice in questione ami gli ambienti acquatici e marini in particolare.

Misty di Cerulean City è diventata nel tempo uno dei personaggi preferiti dai fan, specialmente dopo il lancio dell'anime di Pokémon nel 1997 e questo tipo di reinterpretazioni da parte delle cosplayer sono diventate sempre più diffuse, col tempo. Apprezziamo dunque questo contributo da parte di supersailorvirgo.

