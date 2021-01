Naruto: il cosplay di Tsunade di Hana Bunny è assolutamente strabordante

Il cosplay di Lady Tsunade, il Terzo Hokage delle serie di Naruto, interpretato da Hana Bunny è assolutamente strabordante. Sia nelle forme, forse in grado di competere con quelle della Principessa delle Lumache di Konoha, sia nella sensualità.

Ad Hana Bunny basta poco, infatti, per assomigliare al personaggio creato da Masashi Kishimoto. Il capello biondo, il rombo sulla fronte e i grandi occhi castani sono molto somiglianti. Il resto lo fa il succinto kimono che lascia intravedere le generosissime forme del Terzo Hokage, e di conseguenza della modella.

Per una volta, infatti, Hana Bunny non ha dovuto esagerare (eccessivamente) per rendere più sexy le sue interpretazioni. I modi provocanti di Hokage, infatti, si sposano perfettamente con gli obiettivi della modella. Che sono chiaramente quelli di far scatenare gli ormoni.

Il Terzo Hokage, infatti, nonostante sia una donna di mezza età, riesce a mantenere sempre fresco e attraente il proprio corpo, che non disdegna di mostrare con orgoglio. Secondo Jiraiya, un altro folle personaggio della serie a fumetti, infatti, le sue misure superiori sono pari a 106cm.

