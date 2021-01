Destiny 2: Oltre la Luce, aggiornamento 3.0.2 e trailer del Catalizzatore Falco Lunare

Bungie ha pubblicato l'aggiornamento 3.0.2 di Destiny 2: Oltre la Luce. Questo update va a risolvere diversi problemi che sono sorti nell'utilizzo di alcune abilità, così come il problema di conteggio di alcuni boss dell'alveare -In Ananh, Regina della Covata e Xillox- che non venivano conteggiati ai fini delle uccisioni di boss dell'alveare nelle taglie. Inoltre lo sviluppatore ha pubblicato un trailer dell'Attività "Araldo" e del Catalizzatore Falco Lunare.

In queste ore, infatti, c'è un aumento di attività dei corrotti nella Z.M.E., che andrà gestita da tutti i guardiani là fuori. La nuova attività "Araldo" è ora disponibile per i possessori di Falco Lunare, che potranno portare a termine diversi compiti coi quali riscattare e completare il catalizzatore.

I guardiani che completano il catalizzatore di Falco Lunare sbloccheranno l'acquisto dell'esclusiva maglietta dell'arma tra le Ricompense di Bungie.

Bungie ha anche condiviso i tanti aggiustamenti inseriti all'interno dell'update 3.0.2 di Destiny 2. Si tratta di bilanciamento delle armi, aggiustamenti all'utilizzo delle abilità e anche alla correzione di problemi tecnici che da una parte migliorano le prestazioni su PC ottimizzando la luminosità, dall'altra risolvono il problema di caricamenti della lista dei membri del clan su PlayStation 5.