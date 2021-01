Takaya Imamura, il creatore di Tingle, va in pensione e lascia Nintendo dopo 32 anni

Dopo 32 anni di carriera Takaya Imamura va in pensione e lascia il suo posto a Nintendo. Lo fa pubblicando sui social un selfie nel quale lo si vede davanti al quartier generale della grande N, vuoto per colpa dello smart working imposto dalla pandemia da COVID-19. "questo è il mio ultimo giorno di lavoro", ha scritto, "Ho fatto un selfie con un ufficio vuoto. Credo che non verrò più qui. E come è facile immaginare, mi mancherà". Takaya Imamura sarà ricordato per essere colui che ha creato e disegnato Tingle e i circuiti di F-Zero X, ma durante la sua carriera ha lavorato su tantissimi capolavori e caratterizzato alcuni dei personaggi più iconici di Nintendo.

A lui, infatti, si devi l'aspetto finale di Fox McCloud, il protagonista di Star Fox. L'idea iniziale, infatti, fu di Miyamoto, ma è stato Takaya Imamura a curarne l'aspetto finale. Il suo personaggio più famoso è però Tingle, l'inquietante adulto vestito da elfo che è apparso per la prima volta in The Legend of Zelda: Majora's Mask. Dal 1989 a oggi ha messo le mani su giochi del calibro di:

F-Zero (1990) - Staff

The Legend of Zelda: A Link to the Past (1991) - Object Designers

Star Fox (1993) - Graphic Designer

Star Fox 64 (1997) - Art Director

F-Zero X (1998) - Course Design

The Legend of Zelda: Majora's Mask (2000) - Art Director

F-Zero GX (2003) - Supervisor

Star Fox Assault (2005) - Co-Producer

Steel Diver (2011) - Director

Una carriera leggendaria, nonostante non sia mai stato colpito dalle luci della ribalta, Takaya Imamura era una di quelle figure chiave che hanno consentito a Nintendo di essere ancora uno dei capisaldi dell'industria e un esempio di creatività e stile.