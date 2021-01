Insomniac Games assume Jamie Mayer per un progetto "molto figo": è Spider-Man 2?

Insomniac Games sta continuando ad espandere i suoi ranghi, mentre è al lavoro su di uno o più progetti non ancora ufficialmente annunciati. La nuova aggiunta è la writer Jamie Mayer, che in passato ha lavorato per il Sundance Institute e scritto la novel Painless, per lavorare ad un progetto "molto figo" non ancora annunciato. Visto il successo del primo capitolo e della sua espansione dedicata a Miles Morales, la prima cosa che viene in mente è: si tratta di Spider-Man 2?

Questa new entry arriva a poche ore da quella, forse più pesante, dell'ex art director di Naughty Dog John Sweeney. entrambi, però, sono al lavoro su dei progetti non ancora annunciati dello studio. Entrambi i profili, sono piuttosto interessanti perché potrebbero portare talento e una boccata d'aria fresca all'interno dei Insomniac Games.

Sweeney è specializzato in ambienti antropizzati abbandonati da tempo, come i bellissimi livelli di Uncharted o The Last of Us. Jamie Mayer, invece, ha un background come designer per giochi narrativi interattivi. La loro aggiunta, quindi, potrebbe o aprire nuove strade nel modo di sviluppare il prossimo Marvel's Spider-Man o addirittura spingere lo studio a creare un qualcosa di nuovo, che si allontani dall'ottimo, ma un po' canonico action a mondo aperto dedicato all'amichevole Uomo Ragno di quartiere.

"Sono molto fortunata ad unirmi al team di scrittori di Insomniac Games per un progetto MOLTO figo, di cui non posso dire nulla...sono molto eccitata!" ha scritto la Mayer su Twitter. E come ha risposto Evan Filarca di The Spidey Squad: "non vediamo l'ora di vedere quella al quale stai lavorando".