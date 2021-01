Fortnite non funziona: il battle royale è offline per l'update 15.21

Epic Games, tramite il proprio profilo Twitter ufficiale, ha annunciato che è in arrivo il nuovo aggiornamento per il suo battle royale. Fortnite non funziona a partire dalle 10:00 di oggi 21 gennaio 2021 -: il battle royale è offline per la manutenzione che introdurrà l'update 15.21. La patch impedirà quindi di giocare online con gli amici per qualche ora.

Il più recente aggiornamento di Fortnite, il 15.20, è stato rilasciato la scorsa settimana. Questo update 15.21 dedicato al battle royale di Epic Games non dovrebbe apportare un'enorme quantità di differenze visto che si tratta di una patch "minore", come lascia intuire il numero. Nondimeno qualcosa sarà aggiunto.