Famitsu 1677: Disgaea 6: Defiance of Destiny per PS4 e Switch bene, ma non benissimo

Il nuovissimo Disgaea 6: Defiance of Destiny, l'atteso nuovo capitolo per PS4 e Switch della fortunata serie di giochi di ruolo a turni giapponese, nel numero 1677 di Famitsu è stato valutato bene, ma non è riuscito a convincere del tutto i redattori della celebre rivista specializzata, solitamente abbastanza generosi nelle valutazioni. Con un 33 su 40, infatti, il gioco si dimostra un prodotto valido, ma incapace di raggiungere l'eccellenza.

I redattori di Famitsu hanno detto che è possibile terminare Disgaea 6: Defiance of Destiny in 30 ore ma sono necessarie altre 170 ore per completare tutte le attività collaterali e bonus. Un quantitativo di contenuti davvero notevole che, però, non ha consentito al gioco di raggiungere l'eccellenza. I quattro redattori coinvolti nella recensione, infatti, hanno assegnato tre 8 e un solo 9 alla produzione di Nippon Ichi.

Ricordiamo che Disgaea 6: Defiance of Destiny arriverà in Europa questa estate. Per sapere tutte le novità, vi consigliamo la nostra anteprima di Disgaea 6: Defiance of Destiny.

Meglio di Disgaea ha fatto Buddy Mission: BOND per Nintendo Switch che ha collezionato due 9 e due 8, per un buon 34/40 finale. Gli altri due giochi recensiti sono stati Fell Seal: Arbiter's Mark per PS4 e Switch che ha preso 8/8/8/7 [31/40] e Re:ZERO - Starting Life in Another World: The Prophecy of the Throne per PS4 e Switch che ha preso 8/8/8/8 [32/40].