Animal Crossing: New Horizons, quali animali catturare prima della fine di gennaio

Ecco quali animali catturare prima della fine di gennaio in Animal Crossing: New Horizons.

Abbiamo superato il periodo natalizio in Animal Crossing: New Horizons. Niente più regali: il giorno dei giocattoli è passato.

Ora solo il freddo e gelido panorama invernale ci separa dallo sbocciare della primavera, quando il gioco compirà il suo primo anno di vita.

Come ogni mese, tuttavia, dobbiamo dire addio ad alcune creature che non torneranno per un bel po', o meglio, a una sola creatura. Ecco, quindi, quali animali catturare prima della fine di gennaio in Animal Crossing: New Horizons.

Pesci e insetti che non saranno più disponibili dalla fine di gennaio e quindi da catturare con priorità in Animal Crossing: New Horizons: Creature marine Abalone - 2000 stelline - Dalle 16:00 alle 9:00 - Torna a giugno