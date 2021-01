Crackdown 4 forse è in sviluppo, l'insuccesso non ferma Microsoft?

Secondo nuovi indizi, Crackdown 4 potrebbe essere in lavorazione presso Sumo Digital. Sono infatti apparse nuove offerte di lavoro legate al team di sviluppo che sta ora cercando più di ottanta persone per vari progetti. Si tratta di varie posizioni di alto livello che suggeriscono che i giochi in sviluppo siano ancora nelle primissime fasi di lavorazione.

Un titolo dovrebbe essere una nuova IP multigiocatore in terza persona di cui non conosciamo nulla. Il secondo gioco di Sumo Digital, invece, dovrebbe essere un AAA legato a un franchise open world molto noto. I fan hanno quindi fatto due più due e hanno subito pensato che Sumo Digital stia lavorando a Crackdown 4 per Microsoft.

Il tutto avverrebbe dopo il sensibile insuccesso di Crackdown 3. Il gioco era molto atteso dai fan ma lo sviluppo è stato travagliato e ricolmo di ritardi, portando a un risultato finale tutt'altro che soddisfacente. Più che capitolare malamente, Crackdown 3 è semplicemente passato sotto i radar dei più. Crackdown 4 avrebbe quindi molto da dimostrare.

Gli annunci di lavoro non ci danno purtroppo particolari indizi su quale corso potrebbe seguire questo progetto. Che sia o meno Crackdown 4, Sumo Digital è al lavoro su qualcosa di grosso, quindi sarà interessante scoprire di cosa si possa trattare. Non facciamoci poi distrarre da questo potenziale ritorno, anche la nuova IP potrebbe rivelare delle sorprese. Speriamo che il 2021 sia generoso in termini di annunci e presentazioni.

Vi ricordiamo infine che Rockstar Games ha comprato il team autore di Crackdown 2, Ruffian Games.