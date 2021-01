PS5 e Xbox Series X: AMD è contenta di come è stato gestito il lancio

Il CEO di AMD, Lisa Su, ha partecipato in remoto a un Q&A dopo il CES 2021 e ha parlato, tra le varie, anche delle console di nuova generazione di Sony Interactive Entertainment e Microsoft. Su ha spiegato di essere molto soddisfatta di come è stato gestito il lancio: non ha rivelato cifre precise, ovviamente, ma ha sottolineato che sono stati prodotti svariate milioni di unità di tutte e tre le console, PS5, Xbox Series X e Xbox Series S.

Ecco le parole del CEO di AMD, in traduzione: "Siamo molto contenti di come sono andati i lanci di PS5 e Xbox Series X. Avete avuto modo di sentire Sony e Microsoft separatamente parlare delle dimensioni del lancio e dei risultati ottenuti dai prodotti. Dal nostro punto di vista, se ci pensate, anche solo contando il nuovo hardware che è stato prodotto - milioni di unità per entrambe le console, o tutte tre se preferite - e la necessità di spedire tutto ciò, possiamo dire che tutto è stato fatto in ottimo modo."

"Abbiamo poi scoperto che la domanda è più alta del previsto: stiamo cercando di produrre di più per risolvere. Siamo però molto felici dei lanci e della partnership sia con Sony che con Microsoft. Hanno delle strategie differenti, ma siamo contenti dei nostri rapporti con entrambe le parti."

Sia Sony che Microsoft, pur non indicando i numeri, hanno affermato di aver ottenuto lanci da record. La scorta di PS5 e Xbox Series X|S continua ad essere limitata però e i giocatori non sono contenti di dover attendere mesi e mesi per poter mettere le mani su di esse.

Anche in ambito PC, però, la situazione non è diversa: la carenza di GPU Nvidia e AMD continuerà fino ad aprile 2021 come minimo.