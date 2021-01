PS5: nuovo gioco da Santa Monica, non solo God of War in lavorazione

SIE Santa Monica Studio sta lavorando a un nuovo gioco PS5 ancora non annunciato. Questo è quanto apprendiamo tramite un nuovo annuncio di lavoro apparso su Twitter sul profilo ufficiale della compagnia, che potete vedere in calce. Il team che ci ha portato God of War pare non essere quindi al lavoro solo sul seguito delle avventure di Kratos, per ora noto con il nome non ufficiale di "Ragnarok".

Come potete vedere, la posizione cercata da Santa Monica è quella di Art Director. Si tratta di una posizione senior, per certo, che dovrà "guidare e ispirare il team nella creazione di una qualità visiva di altissimo livello". Il tweet include poi una gif di God of War, ma non è in alcun modo legata al tipo di progetto al quale lavorerà l'art director. Ragnarok, pur non avendo nemmeno un nome ufficiale, è comunque stato annunciato ufficialmente da Sony, quindi si tratta per forza di un nuovo gioco per PS5.

Quale? Impossibile saperlo per ora. Su ResetEra, dove è stato condiviso il tweet di Santa Monica, gli utenti puntano tutto su un nuovo gioco di Cory Barlog, che si è sempre dimostrato disponibile per nuovi progetti che andassero oltre God of War. Un nuovo gioco per PS5, in ogni caso, non dovrebbe stupire troppo.

Come segnalato infatti in una risposta sotto il tweet di Santa Monica, un ex-technical director del team Sony aveva segnalato tramite il proprio profilo LinkedIn di aver generato una strategia multifase a lungo termine per due diversi progetti. Se il primo era God of War Ragnarok per PS5 (e forse PS4?), il secondo è questo progetto non annunciato.

Crediamo comunque che sia troppo presto per scoprire anche solo un piccolo dettaglio su questo gioco PS5. Molto probabilmente Santa Monica deve ancora iniziare la pre-produzione e sta solo creando un "core team" per sviluppare le idee di base.

Infine, vi segnaliamo che Xbox Series X è la console migliore: il papà di God of War ne è certo.