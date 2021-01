Hitman 3: l'easter egg Potato Jesus è tornato, ecco dove si trova

Ecce Homo è il suo vero nome, ma è più noto su internet come "Potato Jesus". Parliamo di una famosa restaurazione (di pessima qualità) di un affresco religioso, salito alla ribalta nel 2012 e divenuto poi un easter egg della serie Hitman di IO Interactive. Con Hitman 3, l'easter egg è tornato.

PCGamesN, infatti, ne ha segnalato la posizione. Il dipinto di Potato Jesus è presente in un nightclub della terza missione di Hitman 3: Apex Predator. L'Agente 47 si ritrova a Berlino, in una zona industriale, e tra le varie ha la possibilità di partecipare a una festa in una fabbrica abbandonata. Dietro il palco principale del club è possibile trovare l'ufficio del proprietario. Sul fondo della stanza, dietro vari oggetti, c'è un affresco di Potato Jesus che un tempo era appeso nel livello di Sapienza.

IO Interactive ha quindi deciso di riproporre all'interno di Hitman 3 questo easter egg, divenuto uno dei preferiti dei giocatori. Si tratta di un modo simpatico per stupire i propri fan, questo è certo, e spingere gli appassionati a cercare in ogni angolo di ogni livello per scoprire altri riferimenti.

Hitman 3, vi segnaliamo, dispone di una funzione interattiva per testare l'hardware PC, un sogno per gli appassionati. Infine, vi ricordiamo che potete leggere la nostra recensione, nella quale lo abbiamo premiato per l'ottimo level design, la grafica pulita ed efficace e per la retrocompatibilità con i due primi capitoli.